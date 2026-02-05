Porto Container 2025 | record di merce e crescita passeggeri in aumento

Il porto del Mar Ligure Occidentale ha raggiunto un nuovo record nel 2025, movimentando quasi tre milioni di TEU. È il dato più alto mai registrato nella sua storia, confermando la crescita costante del traffico di merci. Anche il settore dei passeggeri registra un aumento, con numeri che testimoniano un mercato più attivo rispetto agli anni passati. La buona performance arriva in un momento di sfide per altri porti italiani, e mostra come questa infrastruttura si stia consolidando come uno dei principali snodi logistici del Paese.

Il 2025 ha visto il porto del Mar Ligure Occidentale registrare un record storico di movimentazione di container, con quasi tre milioni di teu – ovvero 2.999.486 unità – movimentati in un anno. È un risultato senza precedenti per il sistema portuale che include il porto di Genova, Savona, Vado Ligure e il centro, con un incremento del 6,3% rispetto al 2024. Ecco un nuovo record, ma anche un’analisi più dettagliata mostra che il successo deriva in gran parte da un traffico gateway sempre più forte, non da un aumento generale della quantità di container. Le cifre parlano: il traffico in ingresso o in uscita – ovvero il cosiddetto gateway – è cresciuto del 4,8% e si è attestato a 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell'8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.

