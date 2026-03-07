Nuove deleghe in Giunta Associazioni a Pellegrini

Nella recente riunione di Giunta sono state assegnate nuove deleghe, mentre le associazioni sono state collegate a Pellegrini. Il centrodestra ha sostenuto che ci fosse un’incompatibilità, portando alla discussione questa questione. La questione delle deleghe e delle associazioni coinvolge direttamente i membri della Giunta e le loro responsabilità ufficiali. La discussione si concentra sui ruoli e sui possibili conflitti di interesse.

Dunque l'incompatibilità secondo il centrodestra, c'era. Parte da qui la riflessione dei consiglieri d'opposizione a Pieve Elisa Giglioli, Clarissa Nocentini e Mario Suzzi, sulla recente revoca all'assessore Nicoletta Baldi alla delega relativa ai rapporti con le associazioni, che da adesso passa al collega Abel Pellegrini (nella foto), già assessore al sociale. "È grazie alla nostra segnalazione in Prefettura – fanno sapere in una nota – che è stata sollevata l'incompatibilità dell'assessore con la materia in oggetto in quanto lei stessa risulta essere coniuge del presidente di un'associazione del paese che gestisce un verde pubblico a cui viene concesso anche un contributo dal Comune stesso.