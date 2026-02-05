Centrodestra in bilico | l’ effetto Vannacci può cambiare gli equilibri

Il centrodestra italiano si trova di fronte a un’incognita dopo la fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega e la nascita di “Futuro Nazionale”. La mossa del generale ha già fatto discutere e potrebbe influenzare gli equilibri politici, anche se i numeri sembrano ancora favorire la stabilità. La situazione resta sotto stretta osservazione, con tensioni che si fanno più evidenti sotto la superficie.

Il sistema politico italiano appare stabile nei numeri ma attraversato da tensioni sotterranee. L'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e la nascita di "Futuro Nazionale" introducono un elemento di possibile discontinuità in un quadro che da mesi sembrava cristallizzato. Le ultime rilevazioni aggregate confermano una generale stabilità: Fratelli d'Italia resta primo partito poco sotto il 30%, con il Partito Democratico staccato di circa otto punti. Le oscillazioni registrate nelle ultime settimane sono minime, ma alcuni movimenti interni alle aree politiche meritano attenzione. Tra i partiti di governo, il dato più evidente riguarda Forza Italia, che torna a sfiorare il 9%.

