Teramo Ermal Meta al Parco Fluviale | tutto sulla serata del 1° maggio

Il 30 aprile, al Parco Fluviale di Teramo, si terrà l’evento “Aspettando il Primo Maggio” con la partecipazione di Ermal Meta. La serata prevede un concerto con l’artista, che si esibirà davanti al pubblico presente. L’evento è stato annunciato come parte delle iniziative per celebrare la giornata del 1° maggio. Sono state predisposte misure di sicurezza e accesso per i partecipanti all’evento.

? Cosa sapere Ermal Meta al Parco Fluviale di Teramo giovedì 30 aprile per Aspettando il Primo Maggio.. Capienza limitata a 8000 persone con restrizioni sulla viabilità e sui parcheggi San Gabriele.. Il Parco Fluviale Davide De Carolis di Teramo ospiterà giovedì 30 aprile la diciassettesima edizione della rassegna Aspettando il Primo Maggio, con l’apertura dei varchi prevista per le ore 17:00 e l’inizio delle attività musicali dalle 18:00. L’evento, che vede come promotrice l’Associazione Culturale Big Match, si preannuncia come un appuntamento di rilievo per la scena musicale della zona, con una programmazione che spazia dai grandi nomi nazionali alle realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, Ermal Meta al Parco Fluviale: tutto sulla serata del 1° maggio Notizie correlate Leggi anche: Di chi è il nome cucito sulla camicia di Ermal Meta nel look della prima serata del Festival Sanremo 2026, l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Teramo, verso il Primo Maggio: Ermal Meta ed altri artisti live al Parco Fluviale; Cinque al Superenalotto ad Arsita: il sei solo sfiorato; Teramo, si avvicina Aspettando il Primo Maggio: tutte le informazioni utili e disposizioni di sicurezza per l’evento; ADSU Teramo: Un goal insieme diventa una festa di sport e inclusione. Teramo, verso il Primo Maggio: Ermal Meta ed altri artisti live al Parco FluvialeConcerto gratuito il 30 aprile al Parco Fluviale di Teramo con Ermal Meta e altri artisti. Evento promosso da Big Match, CGIL e UDU ... abruzzonews.eu Aspettando il Primo Maggio: tutte le info utiliA salire sul palco saranno nomi di rilievo nel panorama musicale italiano: Ermal Meta, Bambole di Pezza e I Patagarri ... ekuonews.it ICYMI: Tra i protagonisti sui palchi anche Litfiba, Subsonica, Geolier, Pinguini Tattici Nucleari, Niccolò Fabi, Ditonellapiaga, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Ermal Meta, Giorgio Poi, Emma, Gemitaiz, Giancane e molti altri - facebook.com facebook Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Ermal Meta #NatiOggi #Goodnight x.com