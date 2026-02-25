Di chi è il nome cucito sulla camicia di Ermal Meta nel look della prima serata del Festival

Ermal Meta ha indossato una camicia con un nome cucito sul colletto durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. La scelta del cantante ha attirato l'attenzione di molti spettatori, curiosi di scoprire il significato dietro quel dettaglio. La scritta, visibile mentre interpretava il suo brano

Ermal Meta ha presentato l'inedito Stella Stellina al Festival di Sanremo 2026. Durante l'esibizione andata in scena nella prima serata ha sfoggiato una particolare scritta sul colletto della camicia: di chi è il nome?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival: look e stilistaErmal Meta indossa un abito elegante per la prima serata di Sanremo 2026, scelto per mettere in mostra uno stile raffinato e moderno.

Chi è Ermal Meta, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi a Sanremo 2026: il rapporto difficile col padre (e il ripensamento); Di chi è la voce della nuova sigla del Festival di Sanremo 2026?; Sanremo 2026, Sayf chi è: dalle origini al paragone con Ghali. Testo e significato del brano 'Tu mi piaci tanto'.

Gianna Pratesi, chi è la 105enne ospite speciale a Sanremo (votò al referendum del 1946)Sanremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque ... iodonna.it

Sanremo 2026, J-Ax chi è: gli Articolo 31, il rapporto con Fedez, le minacceAlessandro Aleotti è nato a Milano il 5 agosto 1972. J-Ax – nome d'arte che unisce 'J' come Joker, il suo villain preferito, e 'Ax', diminutivo di Alex – si avvicina giovanissimo all'hip hop, scrivend ... adnkronos.com

«Che i fiori siano solo per Sanremo e non sulle tombe dei bambini morti per le follie degli uomini». Così Carlo Conti visibilmente emozionato dopo l'esibizione di Ermal Meta che con il suo brano 'Stella Stellina' racconta la vita spezzata di una bambina a Gaza. - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com