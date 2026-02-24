Sanremo 2026 l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival | look e stilista

Ermal Meta indossa un abito elegante per la prima serata di Sanremo 2026, scelto per mettere in mostra uno stile raffinato e moderno. La scelta del look deriva dalla collaborazione con uno stilista noto, che ha curato nei dettagli ogni elemento dell’outfit. Il cantante ha deciso di puntare su un vestito che combina tradizione e innovazione, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua scelta si inserisce nel contesto della 76ª edizione del festival.

. Qual è l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Ermal Meta. Qual è lo stilista di Ermal Meta per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, il cantante sarà vestito dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Trussardi. Streaming e tv. Abbiamo visto l’abito di Ermal Meta per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

