Roma tentato omicidio a Viale Ciamarra | sei custodie cautelari Il movente sarebbe legato a un traffico di droga

A Roma, sei persone sono state messe in custodia cautelare dopo il tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre in Viale Ciamarra. Le indagini hanno ricostruito che il gesto sarebbe collegato a un traffico di droga nella zona. Gli investigatori hanno raccolto prove e testimonianze che puntano a una dinamica legata a contrasti tra gruppi criminali. Le autorità continuano a seguire le tracce di chi avrebbe pianificato l’attacco.

© Periodicodaily.com - Roma, tentato omicidio a Viale Ciamarra: sei custodie cautelari. Il movente sarebbe legato a un traffico di droga

Si chiude la prima fase delle indagini sul tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco a Roma. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito sei misure di custodia cautelare, emesse su richiesta e sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale ordinario e della Procura presso il Tribunale per i minorenni. L’aggressione risale al 30 novembre, nel tardo pomeriggio, in un’area verde compresa tra Viale Ciamarra e Via Libero Leonardi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vittima sarebbe stata attirata nel parco con la scusa di uno scambio droga-denaro concordato in precedenza tramite chat.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Roma: furti e rapine nelle abitazioni, 3 custodie cautelariLa polizia ha arrestato tre uomini nell’interland di Roma, nel frusinate. Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidioLa polizia ha arrestato ieri un uomo accusato di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, tentato omicidio per debito droga: 6 arresti, di cui 4 minori; Tentato omicidio a Roma per un debito di droga, 6 custodie cautelari; Funzionario pestato dal branco a Termini: fermati altri due ventenni. Salgono a sei gli arresti; Dagli aiuti per l’Ucraina alle coltellate a Tor Bella Monaca: tentato omicidio sulla tratta Roma-Kiev. Roma, tentato omicidio a viale Ciamarra: sei arresti, il movente legato a un traffico di drogaSei misure cautelari per il tentato omicidio di un minore a Don Bosco: agguato nel parco di viale Ciamarra, movente legato alla droga ... romait.it Roma, tentato omicidio per debito di droga: arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenniLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tentato omicidio per debito di droga: arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenni ... tg24.sky.it La nostra rossa resta la regina, nessuno lo mette in dubbio. Ma la marinara alla teglia.. sta lì dietro a guardarla con cattive intenzioni Provale tutte e due e dicci chi vince questo super match! Viale Antonio Ciamarra 62 – Roma (Zona Cinecittà) @Str - facebook.com facebook