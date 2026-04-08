A Torino, due giovani sono stati feriti con coltellate durante una lite avvenuta in un locale di kebab. Un uomo tunisino è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, dopo che le aggressioni hanno causato gravi ferite a due pakistani, con uno dei due che si trova in coma. La rissa si è scatenata a seguito di un presunto sguardo di troppo rivolto a una ragazza presente nel locale.

Un giovane tunisino è stato arrestato per tentato omicidio dopo una violenta lite avvenuta in un ristorante kebab nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Due cittadini pakistani sono stati accoltellati, uno dei quali è finito in coma mentre un dipendente turco è rimasto ferito nel tentativo di sedare la rissa. L’aggressione sarebbe scaturita da uno sguardo ritenuto insistente rivolto a una ragazza. L’operazione è stata coordinata dalla Squadra Mobile di Torino e il presunto responsabile è stato sottoposto a fermo il mattino seguente. Tentato omicidio a Torino Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina del 4 aprile personale della Squadra Mobile di Torino ha eseguito il fermo di un cittadino tunisino gravemente indiziato di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentato omicidio a Torino, due giovani accoltellati per un presunto sguardo di troppo a una ragazza: l'epilogo

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