Tentato furto nella Chiesa di Santa Croce l' ira del sindaco | Gesto vile e deprecabile

Nelle ultime ore, a Mercato San Severino, si è verificato un tentativo di furto presso la chiesa di Santa Croce nella frazione Sant'Angelo. Il sindaco ha commentato l’episodio definendolo un gesto vile e deprecabile, suscitando reazioni tra i residenti e le autorità locali. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Un episodio che ha scosso la comunità di Mercato San Severino. Nelle scorse ore si è verificato un tentativo di furto ai danni della chiesa di Santa Croce situata nella frazione Sant'Angelo. A rendere moto l'accaduto è stato il sindaco Antonio Somma, che attraverso un messaggio pubblicato sui.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Reggio E: Allarme sventa furto in chiesa, Santa Croce nel mirinoREGGIO EMILIA – Un tentativo di furto è stato sventato la scorsa notte alla Chiesa di San Paolo, situata in via Regina Margherita a Reggio Emilia. Svastiche disegnate sui muri della scuola, il sindaco: "Gesto deprecabile, dobbiamo educare"Una decina di svastiche disegnate intorno alla recinzione della scuola secondaria di primo grado Elsa Morante di Garbagnate Milanese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Banditella, tentato furto alla chiesa di Santa Lucia: ladri a mani vuote, ma danni ingenti in parrocchia; Tentato furto in un'azienda, ladri beccati mentre cercano di scappare; Choc al Santuario dell'Incoronata: ignoti tentano di rubare la corona della Madonna Nera; Rubano un cellulare, corrono a drogarsi: uno va in overdose, salvato dal parroco. Ravenna, rubate le offerte alla chiesa di San RoccoFurto nel tardo pomeriggio di venerdì alla chiesa di San Rocco, nel centro di Ravenna, dove ignoti hanno portato via l’intera colonnina delle offerte ... corriereromagna.it Crocifisso di marmo della Chiesa distrutto a Santarcangelo, c'è l'ombra del satanismoIl danneggiamento segue il furto al tabernacolo dei Cappuccini. Indagano i Carabinieri ... altarimini.it IL PEZZO DELLA VECCHIA CHIESA DI SANTA MARIA IN FROSOLONE Fu scoperto da me diversi anni fa, ammirando in maniera pignola le mura e le porte di Frosolone, la mia seconda casa, luogo da cui proviene la mia famiglia paterna. Avevo capito subito - facebook.com facebook