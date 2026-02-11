Svastiche disegnate sui muri della scuola il sindaco | Gesto deprecabile dobbiamo educare

La scuola Elsa Morante di Garbagnate Milanese è stata imbrattata con una decina di svastiche disegnate sui muri. Il sindaco condanna l’episodio: “Gesto deprecabile, dobbiamo educare”. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questo atto vandalico.

Una decina di svastiche disegnate intorno alla recinzione della scuola secondaria di primo grado Elsa Morante di Garbagnate Milanese. Si sono svegliati così docenti, insegnati e personale scolastico nella mattina di martedì 10 gennaio. I simbili sono stati cancellati il prima possibile. Un gesto definito “vile e indegno” dal Pd cittadino che ricorda la storia importante della cittadina nella lotta al nazifascismo e nella Resistenza per la liberazione dell'Italia. “Colpire una scuola significa colpire un luogo simbolo della democrazia: uno spazio di inclusione, libertà e formazione. Non può esserci alcuna tolleranza verso chi tenta di riportare simboli e ideologie che la storia ha condannato”, si legge in una nota dei Dem a cui fa eco anche Maurizio Moro, presidente di Anpi Garbagnate-Cesate.🔗 Leggi su Milanotoday.it

