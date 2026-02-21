Reggio E | Allarme sventa furto in chiesa Santa Croce nel mirino

Un tentato furto alla chiesa di Santa Croce a Reggio Emilia ha provocato un allarme notturno. I ladri hanno cercato di entrare nel sacro edificio, probabilmente attratti dal valore di oggetti sacri all’interno. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il furto e rischi maggiori. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza delle chiese cittadine, che restano vulnerabili a questi episodi. La comunità aspetta nuove misure di protezione.

Notte di Tensione a Reggio Emilia: Tentato Furto alla Chiesa di San Paolo e Crescente Preoccupazione per la Sicurezza Urbana. Reggio Emilia è stata teatro di un episodio che ha scosso la comunità locale: un tentativo di furto alla Chiesa di San Paolo, in via Regina Margherita, è stato sventato nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2026 grazie all'efficace intervento del sistema di allarme e alla tempestiva risposta delle forze dell'ordine. L'accaduto, seppur senza conseguenze dirette, riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nella zona di Santa Croce, dove si sono registrati un numero allarmante di furti negli ultimi mesi, alimentando preoccupazioni tra residenti e commercianti.

Ostuni, tabaccaio nel mirino: allarme sventa furto, caccia aiUn tentato furto ha scosso un tabacchi di Ostuni tra giovedì e venerdì, quando i ladruncoli sono stati disturbati dall’allarme che si è attivato inaspettatamente.

Torrione Eventi, Carnevale all'oratorio della chiesa di Santa CroceL’associazione Torrione Eventi APS, insieme a CLAAI Salerno, organizza un carnevale all’oratorio della chiesa di Santa Croce, dopo che le restrizioni di quest’anno hanno impedito le feste tradizionali.

