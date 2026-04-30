Tentato furto in storica gioielleria | Cosa dobbiamo fare per difenderci?

In una storica gioielleria della città, si è verificato un tentato furto che ha attirato l’attenzione dei clienti e dei residenti. Un video pubblicato sui social mostra il proprietario mentre si rivolge ai cittadini, lamentando la mancanza di protezioni adeguate da parte delle autorità. Nel filmato si sente una richiesta di maggiore attenzione e di interventi concreti per garantire la sicurezza delle attività commerciali di zona.

di Laura Valdesi "Un video sfogo ma anche un video di denuncia per questo Stato che non ci tutela. Anche perché più di mettere allarme, nebbiogeni e quant’altro. cosa dobbiamo fare noi per difenderci?". ’Buca’ l’obiettivo il racconto pubblicato ieri sui social da Francesco Profeta, 21 anni, che si occupa della storica oreficeria in viale Roma a Chianciano, ’Re Artù’, di cui la nonna è stata fondatrice. E che ha quasi mezzo secolo di vita. Una bottega rimasta, insieme a pochissime altre a Chianciano, simbolo dei tempi d’oro della cittadina termale. Portata avanti negli anni con amore e passione per tutto ciò che è artigianale. "Volevo semplicemente dire la mia ma questo è in qualche modo anche un grido di allarme dell’intera categoria", dice il giovane senza voler aggiungere altro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato furto in storica gioielleria: "Cosa dobbiamo fare per difenderci?" Notizie correlate Tentato furto in gioielleria ad Aversa, indagini in corso per risalire alla bandaProseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Aversa per fare piena luce sul tentato furto alla gioielleria Grammatica in via Magenta. L'inchiesta sul tentato furto alla gioielleria: 6 i criminali in azione e camion rubato a VittoriaÈ risultato essere stato rubato a Vittoria, nel Ragusano, l'autocarro - un Fiat Iveco - utilizzato per trasportare il bobcat fino a corso Umberto a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tentato furto in storica gioielleria: Cosa dobbiamo fare per difenderci?; Polizia di Stato: spaccate nel centro storico genovese. Fermati cinque soggetti. - Polizia di Stato; Tentato furto in abitazione, arrestato 38enne; Tra scippi, lame, dosi e furti: due giorni 'di fuoco' per i carabinieri. Tentato furto in storica gioielleria: Cosa dobbiamo fare per difenderci?Il video-sfogo di Francesco, 21 anni, dopo il colpo fallito nel negozio di famiglia. Più che mettere nebbiogeni, allarmi... ... lanazione.it Nocera Inferiore, tentato furto nella notte alla filiale di Banca Sella - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook