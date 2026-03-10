L' inchiesta sul tentato furto alla gioielleria | 6 i criminali in azione e camion rubato a Vittoria

Un tentato furto alla gioielleria si è verificato a Licata nella notte tra domenica e ieri, coinvolgendo sei persone. Durante l'episodio, è stato utilizzato un camion rubato a Vittoria, un Fiat Iveco, che è stato impiegato per trasportare un bobcat fino alla zona. L'intervento ha portato all'identificazione dei sospetti e alla scoperta del veicolo rubato.

È risultato essere stato rubato a Vittoria, nel Ragusano, l'autocarro - un Fiat Iveco - utilizzato per trasportare il bobcat fino a corso Umberto a Licata dove, nella notte fra domenica e ieri, è stato tentato il furto alla gioielleria. Ad accertarlo sono state le primissime attività investigative dei carabinieri che, giunti in maniera fulminea nel centro di Licata, hanno costretto i malviventi a desistere, scappando a mani vuote. Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fuga Ad agire - anche questo è stato già ricostruito con chiarezza - sono stati in sei, tutti con il volto più o meno coperto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

