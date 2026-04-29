Fugge ancora una volta dai carabinieri gettando hashish in strada | 22enne inseguito e arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia dopo aver tentato di sfuggire a un controllo. Durante la fuga, ha gettato hashish in strada, e in seguito è stato fermato e portato in custodia. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per scopo di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Le forze dell'ordine hanno riferito i dettagli dell’intervento e dell’arresto.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 22enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e “fuga pericolosa”. Durante una perlustrazione pomeridiana, i militari hanno notato il giovane (a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spacciatore minorenne fugge dai carabinieri guidando a tutto gas: inseguito ed arrestatoI carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile di Paternò hanno arrestato un minorenne di Biancavilla con l'accusa di spaccio,... Leggi anche: Urla in strada, giovane salvata dai carabinieri. Arrestato un 22enne per violetta sessuale Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lite in stazione a Novara: accoltella un uomo e poi fugge; Dà in escandescenze e fugge tra le auto: bloccato; Jessica Moretti fugge spingendo i ragazzi. Mio figlio risceso per cercare un suo amico. Nei video la verità della strage di Crans Montana; Pesaro – Investe un minore e fugge: la Polizia Locale identifica pirata della strada. Scarica rifiuti e fugge, ma viene filmato: denuncia e patente sospesa - facebook.com facebook Investe e uccide un pedone 69enne con il suv poi fugge: arrestato nel Bolognese x.com