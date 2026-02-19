Tenta la fuga e getta un sacchetto con 57 dosi di cocaina | arrestato dalla Polizia

Durante un normale controllo stradale a Frosinone, la Polizia ha arrestato un uomo che ha cercato di scappare e ha gettato un sacchetto con 57 dosi di cocaina. L’episodio è avvenuto in pieno centro, quando gli agenti hanno fermato un’auto sospetta. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Nel sacchetto rinvenuto, gli agenti hanno trovato la droga pronta per essere venduta. L’uomo ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

Il blitz delle Volanti nella tarda serata di ieri in piazza Caduti di Via Fani. L'uomo è stato posto ai domiciliari Un normale controllo del territorio si è trasformato nell'arresto di un presunto pusher nel cuore del capoluogo ciociaro. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:00, il personale della Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di un uomo con la pesante accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione è avvenuta in piazza Caduti di Via Fani. Una pattuglia della Squadra Volanti, dipendente dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, stava perlustrando la zona nell'ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati.