Tenta di togliersi la vita a pochi giorni di distanza | salvata di nuovo dai carabinieri

Una ragazza di 14 anni ha tentato di togliersi la vita a pochi giorni di distanza da un primo episodio. Due giorni fa era stata vista da un balcone di un hotel abbandonato in una zona tra Caserta e Casagiove. Questa mattina è stata soccorsa nuovamente dai carabinieri dopo aver tentato di compiere lo stesso gesto. La giovane è stata trovata in condizioni critiche e trasportata in ospedale.

Tenta di nuovo di togliesri la vita la 14enne che due giorni fa era stata vista da uno dei balconi dell'hotel fantasma in via Regalone al confine tra Caserta e Casagiove.Era stata salvata dai carabinieri prontamente allertati dai passanti. Ora il nuovo tentativo di suicidarsi. Il dramma è.🔗 Leggi su Casertanews.it Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Leggi anche: Villaricca, picchia la mamma e tenta di togliersi la vita: carabinieri arrestano 25enne "Ho paura di mio figlio, non fatelo entrare": madre si barrica in casa ma lui tenta di sfondare la porta, salvata dai carabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, supportati dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uomo tenta di togliersi la vita sulla scogliera di Numana, il video del salvataggio dei carabinieri; Tenta di lanciarsi da una scogliera, carabiniere si ammanetta a lui e lo salva: Se cadi tu, cado anche io; Tenta di togliersi la vita lanciandosi dalla scogliera: intervento decisivo dei carabinieri a Numana; Tenta di togliersi la vita in casa: i Vigili del fuoco lo salvano con un intervento tempestivo. Tenta di togliersi la vita a pochi giorni di distanza: salvata di nuovo dai carabinieriTenta di nuovo di togliesri la vita la 14enne che due giorni fa era stata vista da uno dei balconi dell'hotel fantasma in via Regalone al confine tra Caserta e Casagiove. Era stata salvata dai carabin ... casertanews.it Dramma in casa anziani: uccide la moglie e poi tenta di suicidarsiDramma in casa anziani: uccide la moglie e poi tenta di suicidarsi Una donna di 81 anni ha perso la vita mentre il marito è stato ritrovato gravemente ferito. laregione.ch Episodio di violenza brutale in una casa anziani di Baden, in canton Argovia. Un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie 81enne e ha poi tentato di togliersi la vita. - facebook.com facebook