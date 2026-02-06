tensione tra lilli gruber e matteo salvini in diretta tv deve occuparsi di treni non di casa

Scambio acceso tra la conduttrice Lilli Gruber e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Otto e mezzo. Sul tema Piano casa, Gruber ha chiesto a Salvini se volesse tornare al ministero dell’Interno, ma il vicepremier ha risposto che si trova bene dove sta. Infine la conduttrice dice all’ospite che “deve occuparsi di treni, non di casa”. Il leader della Lega ha risposto con alcuni dati su puntualià, lavori in corso e italiani in viaggio. Botta e risposta tra Gruber e Salvini “Voglio sapere due cose: uno, Lei vuole tornare al ministero dell’Interno?”, chiede Lilli Gruber. Il ministro dei Trasporti risponde: “No, io sto benissimo a occuparmi di casa“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Durante la trasmissione di giovedì 5 febbraio, Matteo Salvini e Lilli Gruber si sono scontrati su più fronti.

Un incendio a Davos ha provocato l’evacuazione di Lilli Gruber durante la diretta di Otto e Mezzo, trasmessa su La7.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

