Scontro Salvini-Giuli sul Piano casa in cdm Raderei al suolo le soprintendenze Vallo a dire in tv

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri dedicata al Piano casa, uno scontro tra il ministro dell’Interno e un rappresentante del governo è culminato con frasi accese. Il ministro ha affermato che non si procederà con il processo delle soprintendenze, mentre il collega ha dichiarato di volerle radere al suolo. Le voci si sono sentite chiaramente dall’anticamera e sono risuonate nei corridoi.

«Non processeremo le sovrintendenze!». «Io le raderei al suolo!». Le urla si sentono dall'anticamera e rimbombano nei corridoi. E a “dirsele” di santa ragione sono ancora una volta loro due: Matteo Salvini e Alessandro Giuli. C'è un momento di alta, altissima tensione in Consiglio dei ministri fra il leader della Lega e il titolare della Cultura in quota Fratelli d'Italia. Si parla del piatto forte: il piano Casa. E di una norma caldeggiata da Salvini e infilata nel decreto che permette, per spiegarla in breve, di bypassare alcuni controlli delle sovrintendenze culturali per ristrutturare palazzi e case popolari. Antica questione che però si trasforma in miccia durante la riunione a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scontro Salvini-Giuli sul Piano casa in cdm. «Raderei al suolo le soprintendenze». «Vallo a dire in tv» Notizie correlate Leggi anche: Soprintendenze, scontro Salvini-Giuli in cdm. «Le raderei al suolo». «Vallo a dire in tv» Accise carburanti e Piano casa oggi in Cdm: le possibili novitàUna mini-proroga del taglio delle accise, che però questa volta vedrà uno sconto maggiore per il diesel rispetto alla benzina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo ‘schiaffo’ dell’ex amico Giuli, Buttafuoco ‘allineato’ ai 5 Stelle: il cortocircuito a destra (anche personale) sui russi alla Biennale; Caso Biennale, solo la Lega difende Buttafuoco; Giuli diserta Biennale Venezia: scontro sul padiglione russo. Tensione in Cdm sul Piano casa, Giuli minaccia di non votarloDuro scontro in Consiglio dei ministri sul Piano casa. Secondo quanto raccontano diversi presenti, ad accendere non poco il dibattito è stato il nodo del ruolo delle sovrintendenze nelle operazioni di ... ansa.it Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: Basta spocchiaDisputa sulle procedure accelerate nei centri storici. Il leghista: Raderei al suolo le sovrintendenze. Il ministro della Cultura: Così non voto, si viola ... repubblica.it Serracchiani attacca: “Centrodestra Fvg nel caos, Fedriga sfida Salvini” --> https://www.nordest24.it/serracchiani-centrodestra-fvg-fedriga-salvini-scontro-politico - facebook.com facebook