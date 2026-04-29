Tennistavolo l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre Successo dell’Austria nello stesso girone

Durante i Mondiali a squadre di tennistavolo a Londra, l’Italia maschile ha ottenuto la vittoria nel proprio girone senza disputare incontri diretti. La squadra italiana ha infatti beneficiato di una vittoria automatica, mentre l’Austria ha conquistato un successo nello stesso gruppo. La partita si è svolta alla Copper Box Arena, senza che gli azzurri fossero coinvolti in incontri ufficiali.

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