Tennistavolo i risultati della prima giornata dei Mondiali a squadre | Italia femminile ok

La prima giornata dei Mondiali a squadre di tennistavolo si è conclusa a Londra, con incontri disputati tra squadre femminili e maschili presso la Copper Box Arena e la OVO Arena Wembley. La competizione ha visto varie sfide tra le nazionali partecipanti, con risultati che determinano gli esiti delle fasi successive del torneo. La giornata si è conclusa dopo molte ore di gara, con alcune squadre già avviate alla fase successiva.

La prima giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, si è ufficialmente conclusa dopo una lunghissima maratona che ha visto alternarsi squadre femminili e squadre maschili sui tavoli della Copper Box Arena e dalla OVO Arena Wembley. In queste fasi d’avvio della competizione sono protagoniste tutte le compagini della fase 1B, di cui non fanno parte le teste di serie: ecco come sono andate le cose. Mondiale a squadre femminile La notizia più importante, in questo 28 aprile, è quella che ha visto l’Italia imporsi 3-0 sulla Turchia nel Gruppo 13, al pari della Croazia sull’Argentina. Da riportare vi sono anche i successi dell’India sull’Uganda (3-0), della Svezia sulla Costa Rica (3-0), della Cechia sulla Mongolia (3-0) e del Brasile (3-1) sul Kazakistan.🔗 Leggi su Oasport.it

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