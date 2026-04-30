Tennis rivincita Zverev | battuto ed eliminato Cobolli a Madrid 6-1 6-4

Da sportface.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Madrid, Zverev ha sconfitto Cobolli nei quarti di finale. Il punteggio finale è stato di 6-1, 6-4 in favore di Zverev. Con questa vittoria, il tennista tedesco si è qualificato per le semifinali del torneo Masters 1000. Cobolli ha concluso la partita eliminato, dopo aver perso il secondo set.

Alexander Zverev supera Flavio Cobolli con il punteggio di 6-1, 6-4 ai quarti del Masters 1000 di Madrid. Il tedesco chiude il match in un’ora e trenta minuti e vola in semifinale. L’incontro si apre subito in salita per l’azzurro. Alexander Zverev impone il proprio giorco fin dai primi scambi, affidandosi a un servizio solido che gli garantisce l’85% dei punti vinti con la prima palla e numerosi ace. Flavio Cobolli appare contratto al momento della battuta e accumula ben quattro doppi falli in pochi minuti. Il tennista tedesco capitalizza le difficoltà dell’avversario, conquista un doppio break di vantaggio e domina gli scambi da fondo campo senza concedere respiro.🔗 Leggi su Sportface.it

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