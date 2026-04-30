A Madrid, Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale dal tennista tedesco Zverev. Con questa vittoria, Zverev si è qualificato per le semifinali del Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000 con un montepremi di 8 milioni di euro. Jannik Sinner rimane l’unico italiano ancora in corsa, qualificato tra le migliori quattro del torneo.

AGI - Flavio Cobolli non riesce a ripetersi e Jannik Sinner resta l’unico italiano nelle semifinali del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Dodici giorni dopo l’ impresa compiuta in semifinale sulla terra di Monaco di Baviera, l’ azzurro – numero 13 del mondo e 10 del seeding – si arrende stavolta ad Alexander Zverev, terza testa di serie: 6-1 6-4 in un’ora e 30 minuti il finale a favore del tedesco, che si prende la sua rivincita centrando la quarta semifinale alla Caja Magica, dove ha già vinto il titolo nel 2018 e nel 2021.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Madrid, Cobolli eliminato ai quarti da Zverev

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