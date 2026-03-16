Nella 29ª giornata di Serie A, Verona e Genoa si affrontano in un match decisivo per la lotta alla salvezza. Le due squadre cercano punti fondamentali per migliorare la loro posizione in classifica e evitare la retrocessione. La partita si svolge sul campo di Verona, con entrambe le formazioni in cerca di una vittoria che possa influenzare il loro andamento stagionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. GENOVA, ITALIA – Il 29 novembre 2025, Alessandro Marcandalli del Genoa e Antoine Bernede dell’Hellas Verona si sfidano sul campo durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Hellas Verona FC, che si svolge allo stadio Luigi Ferraris. L’incontro rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre, con il Genoa che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La squadra di Verona, guidata dall’attaccante scozzese Kieron Bowie, è pronta ad affrontare una sfida fondamentale contro il Genoa di Lorenzo Colombo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verona e Genoa si sfidano nella 29ª giornata di Serie A: scontro cruciale per la salvezza.

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