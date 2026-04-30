Tennis Cobolli reagisce troppo tardi | in semifinale a Madrid va Zverev

Nel torneo di Madrid, l’italiano ha affrontato il tedesco in una sfida valida per i quarti di finale di un Masters 1000. Cobolli ha iniziato con difficoltà e ha reagito troppo tardi, perdendo in modo netto contro un avversario più esperto a questi livelli. Con questa vittoria, Zverev si è qualificato per la sua 27esima semifinale nel circuito che si disputa subito prima degli Slam.

Madrid, 30 aprile 2026 – I primi quarti di finale raggiunti in un Masters 1000 si chiudono con tanti rimpianti per Flavio Cobolli, che cede piuttosto nettamente a un Alexander Zverev più rodato a questi livelli, volando nella sua 27esima semifinale nei tornei che stanno appena sotto gli Slam. Sul Manolo Santana il clima non è mite nella serata madrilena e il 23enne romano, che da lunedì salirà comunque al numero 12 Atp, ci mette parecchio a scaldarsi. Il primo set quasi se ne a senza che l’azzurro riesca a mettere in atto una minima parte del suo piano tattico. Troppi errori, poco ritmo e il tedesco si invola con sicurezza, forte del solito servizio e di una solidità negli scambi a tutta prova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis, Cobolli reagisce troppo tardi: in semifinale a Madrid va Zverev Notizie correlate Leggi anche: Tennis, troppo Sinner per Jodar: semifinale a Madrid Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026: la diretta della partita, in palio c’è un posto in semifinaleHome > Sport > Tennis > Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026: la diretta della partita, in palio c’è un posto in semifinale Cobolli-Zverev si... Tutti gli aggiornamenti Tennis, Cobolli reagisce troppo tardi: in semifinale a Madrid va ZverevIl tedesco si prende la rivincita dopo Monaco e nei quarti prevale per 6-1 6-4 in un’ora e mezzo di gioco. Ora trova il belga Blockx, rivelazione del torneo ... sport.quotidiano.net Atp Madrid, Zverev elimina Cobolli in due set e conquista la semifinaleCobolli non replica il successo di Monaco di Baviera e non riesce a qualificarsi per la prima volta in carriera alle semifinali di un Masters 1000. Zverev si prende la rivincita e ora affronterà la so ... sport.sky.it