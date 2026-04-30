Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026 | la diretta della partita in palio c’è un posto in semifinale
Oggi all’Atp Madrid 2026 si svolge la partita tra Cobolli e Zverev, valida per i quarti di finale. Per il tennista romano si tratta della prima volta ai quarti in un torneo Masters 1000, dopo aver eliminato negli ottavi l’ex numero uno del mondo. La sfida rappresenta l’accesso alla semifinale per uno dei due giocatori. La partita è in programma giovedì 30 aprile.
Home > Sport > Tennis > Cobolli-Zverev si sfidano ai quarti di finale dell’Atp Madrid 2026 oggi giovedì 30 aprile: per il tennista romano sono i primi quarti in un Masters 1000, dopo la strepitosa vittoria agli ottavi contro l’ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Domani toccherà a Jannik Sinner che affronterà il francese Arthur Fils nella prima semifinale di giornata, dopo la vittoria contro la promessa spagnola Rafa Jodar. Breaking new ground?????? @cobollifla prevails over Medvedev 6-3, 5-7, 6-4 to reach his career-first ATP Masters 1000 quarterfinals in the Caja Magica.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
LIVE Cobolli-Zverev 0-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia la semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea dalla parte opposta.
Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva batte Baptiste, alle ore 20.00 tocca a Cobolli
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Madrid, oggi i quarti Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Madrid, Cobolli-Zverev: che sfida per la semifinale! Cronaca live dalle 20; Masters 1000 Madrid, oggi Cobolli-Zverev: orario e dove vederla.
Dove vedere Cobolli-Zverev oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it
Madrid, oggi Cobolli-Zverev ai quarti - Il match in direttaL'azzurro, che al termine del torneo sarà numero 12 del ranking Atp, affronta il tedesco per un posto in semifinale ... adnkronos.com
Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com
Live Cobolli-Zverev: alle 20 la sfida valida per i quarti del Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook