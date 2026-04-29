Tennis troppo Sinner per Jodar | semifinale a Madrid

Nel torneo di Madrid, Sinner ha raggiunto le semifinali battendo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha dimostrato una buona performance sul campo. La vittoria consente a Sinner di accedere alla fase successiva del Masters 1000. La partita si è svolta senza particolari incidenti o interruzioni.

Roma, 29 apr. (askanews) – Jannik Sinner batte Rafael Jodar per 6-2, 7-6 ed è in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo parziale. Nel primo set, Sinner ha vinto ben cinque game consecutivi dal 2-1 per Jodar (annullando anche due palle break) e ha chiuso 6-2 in 44 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Jannik ha dovuto cancellare ben cinque palle break (due nel sesto game, tre nell’ottavo) e ha sprecato tre chance di 5-4 in risposta. Inevitabile il tiebreak, dominato dal tennista azzurro. Con questo successo, Sinner conquista la 21^ vittoria consecutiva e la 17^ semifinale in un Masters 1000 (completata così la serie di semifinali in tutti e 9 tornei ‘1000’).🔗 Leggi su Ildenaro.it

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