Poche settimane al via del massimo campionato di tennis regionale

Domenica 15 marzo inizia la stagione sportiva di tennis per i campionati a squadre. Al via la serie C con ben 6 squadre veneziane impegnate nella massima serie regionale. Obiettivo la promozione alla B2 nazionale 2027 e la permanenza regionale.

