Furgone in fiamme inferno a Bibbiena Tenere chiuse le finestre ed evitare la zona dell’esplosione

Da lanazione.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, scatenando un incendio che ha messo in allarme tutta la zona. Le fiamme sono state così intense da creare un vero e proprio inferno e hanno causato anche alcuni boati fortissimi. La gente del posto è corsa a mettersi in salvo, tenendo le finestre chiuse e allontanandosi dall’area dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Bibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Boati fortissimi e un inferno di fiamme hanno generato terrore nella mattinata di oggi, 12 febbraio, a Bibbiena. L’esplosione di un furgone adibito a trasporto di materiale sanitario carico di bombole di ossigeno ha generato, oltre a un incendio spaventoso, una densa colonna di fumo. (DIRE) Firenze, 12 feb. - Le fiamme hanno avvolto un furgone porta medicinali e attrezzature sanitarie con a bordo alcune bombole di ossigeno, fino a che le stesse bombole hanno cominciato a esplodere. E' successo stamattina a Bibbiena (Arezzo) dove il rogo, come spiegano i Vigili del fuoco intervenuti, si Nel devastante rogo sono rimaste ferite lievemente 6 persone e sono andate distrutte alcune auto e il piano terra di un condominio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

furgone in fiamme inferno a bibbiena tenere chiuse le finestre ed evitare la zona dell8217esplosione

© Lanazione.it - Furgone in fiamme, inferno a Bibbiena. “Tenere chiuse le finestre ed evitare la zona dell’esplosione”

Approfondimenti su Bibbiena Inferno

Bibbiena, l’esplosione partita da un furgone che trasportava materiale sanitario

Questa mattina a Bibbiena si è verificata un’esplosione che ha scatenato il panico tra i residenti.

Esplosione di un furgone che trasportava ossigeno a Bibbiena: coinvolti un vigile del fuoco, l’autista e due mamme con bambini

Questa mattina a Bibbiena, alle 10.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bibbiena Inferno

Argomenti discussi: Era l’inferno. Così i finanzieri hanno salvato il poliziotto intrappolato nel blindato in fiamme; L’inferno in strada e l’arma puntata in faccia, la testimone: Ho pensato alla mia bambina; Scontri di Torino, da qui inizia l’inferno: il racconto dei finanzieri che hanno salvato l’agente dal blindato in fiamme; Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando.

furgone in fiamme infernoIncendio nella notte, furgone prende fuoco: In fiamme anche un'auto e un negozioIncendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazi ... monzatoday.it

furgone in fiamme infernoIncendio improvviso: furgone in fiamme in via Sant’AgostinoAttimi di paura questa mattina ad Arcugnano dove, prima delle 8.30, un furgone è andato a fuoco in via Sant’Agostino. Le fiamme si sono sprigionate ... ecovicentino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.