Un furgone ha preso fuoco questa mattina a Bibbiena, scatenando un incendio che ha messo in allarme tutta la zona. Le fiamme sono state così intense da creare un vero e proprio inferno e hanno causato anche alcuni boati fortissimi. La gente del posto è corsa a mettersi in salvo, tenendo le finestre chiuse e allontanandosi dall’area dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Bibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Boati fortissimi e un inferno di fiamme hanno generato terrore nella mattinata di oggi, 12 febbraio, a Bibbiena. L’esplosione di un furgone adibito a trasporto di materiale sanitario carico di bombole di ossigeno ha generato, oltre a un incendio spaventoso, una densa colonna di fumo. (DIRE) Firenze, 12 feb. - Le fiamme hanno avvolto un furgone porta medicinali e attrezzature sanitarie con a bordo alcune bombole di ossigeno, fino a che le stesse bombole hanno cominciato a esplodere. E' successo stamattina a Bibbiena (Arezzo) dove il rogo, come spiegano i Vigili del fuoco intervenuti, si Nel devastante rogo sono rimaste ferite lievemente 6 persone e sono andate distrutte alcune auto e il piano terra di un condominio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Furgone in fiamme, inferno a Bibbiena. "Tenere chiuse le finestre ed evitare la zona dell'esplosione"

Questa mattina a Bibbiena si è verificata un'esplosione che ha scatenato il panico tra i residenti.

Questa mattina a Bibbiena, alle 10.

