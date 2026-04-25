Un deputato ha chiesto di aumentare i finanziamenti e di definire scadenze precise per i lavori sulla strada SS658 tra Potenza e Melfi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza lungo il tratto, che collega il capoluogo con il Vulture Melfese, riducendo il rischio di incidenti. La richiesta riguarda anche la pianificazione dei cantieri e la trasparenza sui tempi di completamento delle opere.

? Cosa sapere Lacorazza chiede fondi extra e tempi certi per i cantieri sulla SS658 Potenza-Melfi.. L'intervento mira a ridurre gli incidenti stradali tra il capoluogo e il Vulture Melfese.. Lacorazza chiede fondi extra e tempi certi per la SS658 Potenza-Melfi, puntando a chiudere i cantieri sulla strada che collega il capoluogo al Vulture Melfese e all’alto Bradano. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale ha accolto i nuovi impegni presi tra ANAS e la Regione per la gestione dell’arteria strategica. La richiesta di Lacorazza si concentra sulla necessità di accelerare i lavori già avviati e di avviare quelli programmati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale a causa dei numerosi incidenti avvenuti in passato e di recente lungo questo tratto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SS658 Potenza-Melfi: più fondi e tempi certi per la sicurezza

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