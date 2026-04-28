Basilicata i comuni svuotati | -40% di personale mette a rischio i servizi

In Basilicata, tra il 2013 e il 2024, il personale stabile dei comuni è diminuito di circa il 39,3 per cento. Questa riduzione ha portato a una perdita di circa 1.000 unità di lavoro e ha causato una significativa diminuzione dei servizi pubblici offerti ai cittadini. La contrazione del personale si riflette sulla capacità delle amministrazioni comunali di garantire le funzioni di base e di rispondere alle esigenze della popolazione.

? Cosa sapere Il personale stabile dei comuni in Basilicata cala del 39,3% tra il 2013 e il 2024.. La carenza di 1.094 addetti mette a rischio i servizi nei piccoli borghi lucani.. La gestione amministrativa della Basilicata affronta un momento di profonda fragilità con il calo del personale stabile nei piccoli comuni, che tra il 2013 e il 2024 è sceso da 1.803 a 1.094 unità, segnando una contrazione del 39,3%. Il tessuto sociale dei borghi lucani rischia di sfilacciarsi sotto il peso di una carenza di risorse umane che tocca le radici stesse del servizio pubblico. I dati analizzati dalla Fp Cgil delineano un quadro di svuotamento strutturale che colpisce duramente le realtà territoriali più deboli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, i comuni svuotati: -40% di personale mette a rischio i servizi Notizie correlate Basilicata, 15mila nuovi posti di lavoro: il rischio vuoto di personaleIl mercato del lavoro in Basilicata si trova di fronte a una sfida occupazionale senza precedenti per il prossimo trimestre, con quasi 15 mila nuove... Leggi anche: Nel casertano 34 Comuni sono in deficit economico: "Ripercussioni su personale e servizi sociali" Una raccolta di contenuti Viabilità: dal Mit oltre 300mila euro per i piccoli Comuni in BasilicataCon decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del Fondo ... ansa.it Le forbici di Calderoli potrebbero tagliare i Comuni di montagna di Puglia e BasilicataNon solo l’Autonomia differenziata. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, mette nel mirino anche la montagna ridefinendo i criteri per assegnare il relativo status ai Comuni. Vale una ... lagazzettadelmezzogiorno.it