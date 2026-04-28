Tagli al bilancio | il rischio che i servizi locali vadano in crisi

L’Unione delle Province italiane ha inviato un avviso al Senato riguardo a possibili riduzioni delle risorse finanziarie destinate ai servizi locali tra il 2026 e il 2028. Secondo l’associazione, i tagli previsti potrebbero mettere a rischio la stabilità delle Province e dei servizi pubblici gestiti a livello locale. La questione riguarda in particolare le risorse correnti destinate al funzionamento di infrastrutture e servizi essenziali.

? Cosa sapere L'Upi avverte il Senato: rischio tagli alle risorse correnti per le Province 2026-2028.. Riduzioni finanziarie minacciano manutenzione scuole secondarie e sicurezza della rete viaria provinciale.. Il vicepresidente dell’Upi Angelo Caruso ha avvertito le commissioni Bilancio di Senato e Camera che il rischio di tagli alle risorse correnti potrebbe compromettere i servizi essenziali gestiti dalle Province, con l’obiettivo di salvaguardare la tenuta del sistema territoriale nel triennio 2026-2028. Durante l’audizione dedicata al Documento di finanza pubblica 2026, avvenuta il 27 aprile, il presidente della provincia dell’Aquila ha tracciato un quadro di estrema cautela.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tagli al bilancio: il rischio che i servizi locali vadano in crisi Notizie correlate "Tagli fino al 20% al Cup della Asl, servizi indeboliti e lavoratori a rischio": la denuncia di Taglieri (5 stelle)“Quella che viene presentata come una gara regionale – ma che nei fatti sta producendo effetti differenti da azienda ad azienda – rischia di tradursi... Bilancio comunale: ecco come le risorse vengono gestite e i tagli influenzano i servizi.**Le risorse del bilancio comunale: un’analisi critica della gestione finanziaria in un contesto di crescente incertezza economica** A **Modena**,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trasporto pubblico locale: fondi in ritardo, ira delle regioni; Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma: torna il rischio del Bit a due euro; Bilancio Ue: Merz (Germania) propone tagli per nuove priorità, niente debito extra; CONSIGLIO: PAOLUCCI, ATTIVITÀ RIDOTTA PER DEFICIT SANITÀ E TAGLI AL BILANCIO. Austria: Caritas e Lebenshilfe, tagli al bilancio minacciano inclusione e mezzi di sussistenzaNel contesto delle trattative di bilancio in corso, Caritas e Lebenshilfe hanno messo in guardia contro ulteriori tagli per le persone con disabilità. I risparmi esistenti, come l’eliminazione dei fin ... agensir.it Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscaleL'annuncio del governatore durante l'incontro con i sindacati: Completeremo l'analisi nei prossimi giorni quando avremo il quadro chiaro ... baritoday.it Grazie Laura Ravaioli che mi fai la nonna punk e tagli in modalità exstreme .... Linea Continua - facebook.com facebook