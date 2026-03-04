San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto

San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma hanno avviato un progetto dedicato alla prevenzione del tumore colon-retto. Le due strutture offrono servizi di screening e consulenze mirate per individuare precocemente eventuali segnali della malattia. L'iniziativa si rivolge a persone di età adulta, con l’obiettivo di promuovere controlli regolari e sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce.

