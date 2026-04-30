Le chiamate truffa sono diventate una presenza quotidiana per molti utenti, creando fastidio e diffidenza. Ora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato una novità: l’introduzione di numeri a tre cifre che permetteranno di identificare e bloccare più facilmente le chiamate indesiderate. Questa misura mira a ridurre le telefonate sospette che spesso si presentano come spam o tentativi di frode.

Le telefonate sospette non sono più un fastidio episodico, ma una presenza costante nella quotidianità digitale. Dalle offerte “imperdibili” su luce e gas fino alle truffe finanziarie più sofisticate, il telefono è diventato uno dei canali privilegiati di un’industria parallela che si muove tra call center opachi e vere e proprie “scam cities”. In questo scenario, la nuova delibera dell’AGCOM segna un passaggio decisivo: arrivano i numeri brevi a tre cifre per verificare l’identità delle chiamate. Un intervento concreto, pensato per ristabilire un principio semplice ma ormai smarrito: sapere chi sta chiamando. Numeri a tre cifre: come funzionano davvero.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Telefonate truffa, arriva la rivoluzione AGCOM: i numeri a 3 cifre che smascherano lo spam

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FATE SEMPRE ATTENZIONE ATTENZIONE TRUFFA telefonica in corso!!! Sono in atto nel territorio FALSE telefonate di FINTI CARABINIERI, quasi esclusivamente a cittadini anziani sul NUMERO FISSO, che invitano a consegnare denaro e oggetti preziosi a - facebook.com facebook