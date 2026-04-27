L’IA italiana che blocca le telefonate spam

Quante volte al giorno riceviamo chiamate indesiderate? È una domanda che riguarda molti utenti, spesso disturbati da telefonate spam che invadono i loro telefoni. Di fronte a questa situazione, è stata sviluppata un’intelligenza artificiale italiana progettata specificamente per bloccare queste chiamate indesiderate. La nuova tecnologia mira a riconoscere e filtrare le telefonate non richieste, offrendo così un aiuto concreto agli utenti che si trovano a dover gestire quotidianamente questa fastidiosa presenza.

Alzi la mano chi non riceve almeno una telefonata indesiderata al giorno. Esatto, siamo in tanti, ma il problema è che il numero di chiamate truffa da call center che cercano di spillarci soldi, oppure da servizi di vendita che propongono cose che non desideriamo, sono ormai nel numero quotidiano di decine. Una stima dice che in Italia ci sono oltre 10 milioni di chiamate spam e spoofing (la tecnica di chi falsifica email, numero telefonico, indirizzo IP per apparire come una fonte attendibile) ogni 24 ore, e questo non si tratta solo di fastidio, ma di un problema economico concreto: nel triennio 2022-2024 le truffe telefoniche hanno causato perdite per circa 560 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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