Le informazioni sul programma si trovano facilmente sul sito dl Summit. In effetti basta digitare TimeIsNow, il nome contratto dell’organizzazione cui fanno capo più di 60 associazioni, molte delle quali israelo-palestinesi, come ad esempio Standing Together, Combatants for Peace, Parents’ Circle, B’Tselem, Breaking The Silence, e numerosi avvocati di diritti umani. E vi si aprirà davanti questa pagina di speranza – ma anche di discussione estrema e tosta su Israele e Palestina, il genocidio, la malattia della società israeliana e la prigione mentale in cui ci chiudono le reazioni ispiratrici di violenza e vendetta (per non parlare di quella reale in cui dovrebbero essere incarcerati i leader colpevoli di crimini di guerra).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Uno spiraglio di luce a Tel Aviv

Notizie correlate

Israele, fumo e sirene a Tel Aviv in seguito all'allarme di uno sbarramento missilistico iraniano(LaPresse) Un’esplosione e un’alta colonna di fumo si sono verificate nel centro di Tel Aviv.

Aumentano del 47% i giornalisti minacciati. Il dossier di ‘Ossigeno per l’Informazione’: “Il 2025 anno nero con uno spiraglio di luce”C’è un’industria che in Italia è cresciuta del 47%, ma c’è poco da essere orgogliosi.