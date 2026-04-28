Uno spiraglio di luce a Tel Aviv
Le informazioni sul programma si trovano facilmente sul sito dl Summit. In effetti basta digitare TimeIsNow, il nome contratto dell’organizzazione cui fanno capo più di 60 associazioni, molte delle quali israelo-palestinesi, come ad esempio Standing Together, Combatants for Peace, Parents’ Circle, B’Tselem, Breaking The Silence, e numerosi avvocati di diritti umani. E vi si aprirà davanti questa pagina di speranza – ma anche di discussione estrema e tosta su Israele e Palestina, il genocidio, la malattia della società israeliana e la prigione mentale in cui ci chiudono le reazioni ispiratrici di violenza e vendetta (per non parlare di quella reale in cui dovrebbero essere incarcerati i leader colpevoli di crimini di guerra).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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