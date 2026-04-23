Tel Aviv Sala frena lo scontro e dice no alla verifica | Serve buonsenso Ma i Verdi lo gelano

Il sindaco di Milano ha dichiarato di preferire evitare una verifica interna e ha chiesto di usare il buon senso per risolvere le tensioni tra i partiti della sua maggioranza. Nel frattempo, i Verdi hanno reagito duramente alle sue parole, ribadendo la loro posizione e lasciando aperta la possibilità di ulteriori confronti. La situazione rimane incerta, con alcuni esponenti che chiedono chiarezza e altri che preferiscono mantenere un atteggiamento più cauto.

Tiene un profilo basso, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sullo scontro in atto nella sua maggioranza tra Verdi e Azione. I primi hanno protestato in modo vibrante contro la sua decisione di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, la seconda ha ribattuto chiedendo una verifica di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano-Tel Aviv, per Sala il gemellaggio prosegue, i Verdi: ‘Inammissibile’Dopo una telefonata, Sala e Huldai decidono di tenere vivo il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Leggi anche: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: "Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Comunali a Milano, Salvini frena su Lupi: Il sindaco? Non un politico. Tel Aviv, Sala frena lo scontro e dice no alla verifica: Serve buonsenso. Ma i Verdi lo gelanoIl sindaco gela la richiesta di Azione e risponde alle accuse dei Verdi: Io vado avanti secondo coscienza, ora serve buonsenso. Cucchiara: Buonsenso sarebbe stato ascoltare i pareri della maggioran ... milanotoday.it Gemellaggio con Tel Aviv, Sala: Se consiglio rivota lo stop, mi adeguo. I Verdi bloccano i lavoriI consiglieri Gorini e Cucchiara al centro dell'aula con la bandiera palestinese: non parteciperanno alle sedute finchè il gemellaggio non sarà sospeso, come già votato dall'aula ... rainews.it