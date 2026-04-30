Next Generation Additive Technology | Infineum P6895 Approved Against Stellantis’ New FPW9.55535 03 Specification

Infineum, azienda specializzata in prodotti chimici per lubrificanti e carburanti, ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il suo Next Generation Additive Technology, denominata P6895, secondo la nuova specifica Stellantis FPW9.5553503. La notifica è stata comunicata in un comunicato stampa il 30 aprile 2026, dalla sede di Abingdon, in Inghilterra. Questa certificazione riguarda la compatibilità del prodotto con gli standard richiesti dal costruttore automobilistico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ABINGDON, England, April 30, 2026 PRNewswire — Infineum, a global leader in specialty chemicals for lubricants and fuels, has obtained the official approval for the new Stellantis FPW9.5553503 standard with its Infineum P6895 additive technology. With this milestone, Infineum P6895 enables all oil marketers to bring Stellantis-approved products to market with confidence. This supports brand protection, warranty assurance and reliable performance delivery, reinforcing Infineum’s commitment to innovation, high performance, and sustainability for both internal combustion engine (ICE) and hybrid vehicles.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Next Generation Additive Technology: Infineum P6895 Approved Against Stellantis’ New FPW9.55535/03 Specification Notizie correlate Dress code «Miranda Approved»: cosa è successo alla prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2 [FOTO] e [VIDEO]Qualcuno si fa prendere sulle spalle da un amico forzuto per vedere meglio, moltissimi altri si accalcano contro le transenne e tengono pronto il... Fae Technology e l’ascensore per le missioniGAZZANIGA (Bergamo) Fae Tecnology, tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni... Una raccolta di contenuti Si parla di: Milliken & Company to Showcase Next-Generation Product Innovations at Interpack 2026. Infineum P6188: Next Generation Additive Technology Approved Against Volkswagen’s Latest StandardsABINGDON, England, Feb. 6, 2026 /PRNewswire/ — Infineum, a global leader in specialty chemicals for lubricants and fuels, has launched its new Volkswagen (VW) SAE 0W-20 product. Marketed as Infineum ... utusan.com.my Infineum P6188: Next Generation Additive Technology Approved Against Volkswagen's Latest StandardsThe approval comes at a pivotal time for the automotive industry. As regulators and automakers worldwide tighten requirements on efficiency and emissions, demand is rising for advanced engine oils ... finance.yahoo.com