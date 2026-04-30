Il Teatro Romano di Benevento si prepara ad accogliere il pubblico per una lettura che richiama il periodo della Pax Romana e la formazione della Prima Europa. L’evento si svolgerà nel fine settimana e durerà circa due minuti, offrendo un’occasione per immergersi in un momento storico attraverso una rappresentazione teatrale. L’ingresso è aperto a tutti e l’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative culturali della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Per il prossimo fine settimana, il Teatro romano di Benevento propone al pubblico un articolato programma di attività realizzate nell’ambito delle iniziative “ Domenica al Museo ”, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e favorire una più ampia partecipazione alla conoscenza del patrimonio archeologico. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, ritorna al Teatro il progetto di ricostruzione storica e sperimentazione archeologica, con la partecipazione di gruppi di rievocazione storica provenienti da diverse regioni d’Italia, che daranno vita a dimostrazioni, attività didattiche e momenti di approfondimento dedicati alla civiltà romana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Pax Romana e la costruzione della Prima Europa: reading al Teatro Romano aspettando il tramonto

Notizie correlate

Teatro Romano, eventi per la pax romana e la costruzione della prima EuropaUn grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento.

Teatro Roman, eventi per la pax romana e la costruzione della prima EuropaUn grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Anno 117: Pax Romana rinvia la patch 1.5 e il prossimo DLC a causa di un grave bug; L’unica pace giusta è quella che elimina i semi della guerra successiva; Cupich: la pace non è assenza di guerra, ma opera della giustizia; Ranieri, Gasperini e il limbo della Roma: finirà l’improvvisazione dei Friedkin?.

Anno 117: Pax Romana Anteprima - Abbiamo costruito Roma (e abbiamo finito i soldi) in un giornoQuando si ripensa all'Impero Romano - e a quanto pare molti di noi lo fanno di tanto in tanto - viene spesso in mente l'assassinio di Cesare, le battaglie dei gladiatori o un centurione vestito per la ... gamereactor.it

Anno 117: Pax Romana è il nostro nuovo Impero Romano – La RecensioneAh, l’irresistibile odore del garum – una salsa di pesce fermentato molto puzzolente usata dai Romani – e la brezza marina che accarezza i colonnati maestosi delle vostre prime città! Dopo la ... techprincess.it

Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, regnò per 41 anni dal 27 a.C. al 14 d.C. Celebre per la transizione da repubblica a impero, promosse riforme politiche e sociali stabilizzando Roma. Fu acclamato "padre della patria" e inaugurò la Pax Romana, so - facebook.com facebook