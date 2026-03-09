Appia Antica tra rievocazioni storiche e archeologia | torna il Cammino urbano di Sant’Ignazio di Antiochia

Da via Squillace a piazza del Colosseo si estende il percorso del “Cammino urbano” di Sant’Ignazio di Antiochia, lungo quasi 6 chilometri. Quasi tutto il tragitto si svolge su una strada antica, l’Appia Antica, che attraversa zone di grande importanza storica e archeologica della città. La passeggiata combina rievocazioni storiche e scavi archeologici, offrendo un itinerario tra passato e presente.

Da Statuario al Colosseo passeggiando per l'Appia Antica: ecco il "Cammino" religioso e culturale che il municipio VII ha deciso di promuovere Da via Squillace a piazza del Colosseo la distanza da percorrere è poco inferiore ai 6 chilometri. Un tratto che si sviluppa, in larga parte, attraverso una strada millenaria che ha fatto la storia della Capitale: l’Appia Antica. “Ho fin da subito intravisto il grande potenziale culturale di questa iniziativa e abbiamo lavorato per svilupparlo e rafforzarlo Per questo, negli anni, abbiamo introdotto la presenza di archeologi che accompagneranno i partecipanti con visite guidate lungo il percorso” ha spiegato Riccardo Sbordoni, assessore alla cultura del municipio VII. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Archeologia hi-tech: droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via AppiaL’ultima campagna di ricerca presso il sito archeologico di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino, ha prodotto risultati...

Torna in piazza De Ferrari l'antica cerimonia del Confeugo con corteo storico, rievocazioni e spettacoli“Ben trovou, Messê ro Duxe”, “Benvegnùo, Messê l’Abou”: anche nel 2025 a Genova non può mancare il tradizionale appuntamento con il Confeugo,...

Contenuti e approfondimenti su Appia Antica

Via Giulia e Appia Antica, le pedonalizzazioni mancateSulla Regina Viarum è previsto lo stop alle auto a Cecilia Metella e al Quo Vadis, via Giulia dovrebbe essere liberata dai mezzi. Ma la burocrazia frena ... radiocolonna.it

Appia Antica, gioiello archeologico tra il sogno della pedonalizzazione e l’incubo del trafficoVia Appia Antica, una delle vie più belle del mondo, la ‘Regina viarum' da poco iscritta nella lista del patrimonio Unesco. Chilometri di strada nel centro di Roma che racchiudono capolavori storici, ... fanpage.it