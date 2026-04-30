? Cosa sapere Il 21 maggio 2026 il Teatro di Cestello presenta Anatomia della scelta con studenti dell'Alberti-Dante.. La messa in scena di Mecocci e Verdolino rielabora il mito di Antigone per i giovani.. Il prossimo giovedì 21 maggio 2026, alle ore 16:30 e successivamente alle 20:45, il Teatro di Cestello ospiterà la messa in scena di Anatomia della scelta, un’opera che rielabora i classici di Sofocle e Anouilh per interrogarci sul peso delle decisioni individuali nel mondo contemporaneo. La proposta scenica, curata da Ismaele Mecocci, Emma Verdolino e Andrea Yuki Parigi, non si limita a una semplice rilettura del mito di Antigone, ma proietta la figura della protagonista direttamente nella realtà dei giovani odierni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro di Cestello: il mito di Antigone sfida la realtà dei giovani

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