"Tutti i ragazzi si sono innamorati del teatro e di una tragedia del 442 avanti Cristo, lontanissima nel tempo eppure attuale. Non c’è nulla di più potente che possa innescare una riflessione sul rapporto tra legge e giustizia" spiega Lisa Mazoni, che insieme a Giuseppe Scutellà, regista e fondatore del Teatro Puntozero, coordina il progetto nato 30 anni fa all’interno del carcere minorile di via Calchi Taeggi. Sul palco è tornata in scena “ Antigone “ di Sofocle (fino al 10 maggio) a cura della compagnia Puntozero di cui fanno parte anche alcuni giovani detenuti. Uno spettacolo che ritorna, sempre nuovo, da 17 ani, "perché da Antigone non si finisce mai di imparare" spiega Scutellà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Antigone“ nel teatro del Beccaria. In scena anche i giovani detenuti: "Il palco è occasione di crescita"

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