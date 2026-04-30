Teatro delle Bambole - all' Università di Bari presentazione del progetto ' Milton - Nitsch - Nel corpo dell’angelo'

Un progetto che intreccia arti performative, pensiero filosofico e tradizione letteraria prende avvio a Bari, aprendo un percorso biennale di ricerca e formazione destinato a svilupparsi tra Puglia e Campania. Martedì 5 maggio 2026, alle ore 15, nella Sala Convegni della Biblioteca di Ateneo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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