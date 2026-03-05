Fotografare l' erosione | all’Università di Bari il progetto per monitorare la trasformazione delle coste

All’Università di Bari è stato avviato un progetto che utilizza fotografie per documentare l’erosione delle coste. Attraverso confronti visivi nel tempo, il progetto mira a monitorare le trasformazioni del paesaggio causate dal cambiamento climatico e da altri fattori. La metodologia si basa sulla raccolta di immagini e sulla loro analisi per osservare le variazioni delle aree costiere.

