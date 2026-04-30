Tassi Usa-Ue Fed in calo al 3,75% mentre Bce taglia e si ferma al 2% | cosa sta succedendo

Le decisioni delle banche centrali negli Stati Uniti e nell'Unione Europea mostrano differenze significative. La Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse al 3,75%, mentre la Banca centrale europea ha ridotto i tassi al 2% e si è fermata. Dal marzo 2025 ad aprile 2026, le azioni delle due istituzioni sono state distinte: negli Stati Uniti si sono verificati cali progressivi, mentre in Europa i tagli sono stati più rapidi e successivi a una pausa.

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