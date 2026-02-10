Tassi BCE fermi al 2% | cosa cambia per i mutui

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2% anche per questa prima riunione del 2026. La decisione non cambia molto le cose in Italia, ma fa crescere il divario tra le offerte di mutui a tasso fisso e variabile. I mutuatari si trovano a dover scegliere con più attenzione, perché le condizioni di mercato restano stabili, ma le differenze tra le due tipologie di mutuo si fanno più evidenti.

La Banca Centrale Europea ha confermato il mantenimento dei tassi di interesse al 2% nella sua prima riunione del 2026, una decisione che impatta significativamente il mercato dei mutui in Italia, con un divario crescente tra le offerte a tasso fisso e quelle a tasso variabile. Questa scelta, volta a sostenere l’economia, favorisce chi ha già un mutuo a tasso variabile e offre nuove opportunità per chi intende accendere un finanziamento. La decisione della BCE, comunicata il 5 febbraio 2026, rappresenta la quinta consecutiva senza modifiche al costo del denaro. Un segnale di stabilità che si traduce in effetti concreti per le famiglie italiane e per il mercato immobiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Banca centrale europea e la Bank of England si preparano a riunirsi per decidere le mosse sulla politica monetaria del 2026.

