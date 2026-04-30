Una donna di 61 anni residente a Reggio Emilia ha presentato una denuncia riguardante documenti fiscali falsi. La vicenda riguarda un tentativo di negare redditi derivanti da brevetti, con l’obiettivo di nascondere un’evasione fiscale di circa 9.000 euro. Le autorità stanno verificando le accuse e stanno indagando sulla provenienza e sulla validità dei documenti presentati. La donna rischia conseguenze legali legate alla falsificazione e all’evasione fiscale.

? Cosa sapere Una sessantunenne di Reggio Emilia ha denunciato falsi documenti fiscali per evadere 9.000 euro.. I carabinieri hanno denunciato la donna per simulazione di reato dopo verifiche con il consulente.. A metà aprile, una sessantunenne di Reggio Emilia ha presentato una denuncia ai carabinieri sostenendo di aver rinvenuto in casa documenti fiscali a lei del tutto sconosciuti, scatenando un’indagine che ha rivelato una complessa messinscena per evitare il pagamento di circa 9.000 euro di tasse. La vicenda, che ha protagonista una donna già nota alle autorità per precedenti legati a truffe e sostituzione di persona, si è snodata tra uffici pubblici e verifiche tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tasse evase: denuncia falsa per negare redditi da brevetti

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