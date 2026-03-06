Un imprenditore è stato arrestato, mentre due soci sono stati posti ai domiciliari, nell’ambito di un’indagine su caporalato e tasse evase. I lavoratori coinvolti vivevano e lavoravano nello stesso capannone, in condizioni di sfruttamento totale. L’attività illecita è stata scoperta durante le indagini condotte dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda il settore dell’edilizia e delle manutenzioni.

Vivevano e lavoravano nello stesso capannone in una situazione di assoluto sfruttamento. È solo uno degli aspetti più inquietanti a corollario dell’operazione condotta dai carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Brescia, della compagnia carabinieri di Chiari e della finanza di Rovato, che ha portato all’arresto di un uomo e due donne di origine romena, di cui una residente nel Cremasco. Uno di loro è in carcere e due agli arresti domiciliari. Sono tutte a vario titolo accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati commessi in danno di 14 cittadini di nazionalità moldava, di cui tre minorenni, tutti irregolari sul territorio nazionale, nonchè di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori sfruttati. Caporalato e tasse evase: un imprenditore in cella e due soci ai domiciliari

