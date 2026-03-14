Tasse evase sugli affitti di lusso Sequestri per 7,4 milioni

Le autorità hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 7,4 milioni di euro nei confronti di un amministratore di una società che si occupa di affitti di lusso. La società, formalmente con sede nel Regno Unito, viene considerata operante in Italia, con sede de facto a Montespertoli. L’operazione mira a contrastare l’evasione fiscale legata alle tasse sugli immobili di prestigio.

Un sequestro di beni finalizzato alla confisca per oltre 7,4 milioni di euro, emesso nei confronti dell’amministratore di una società (attiva nel settore delle locazioni di lusso) formalmente con sede nel Regno Unito, ma ritenuta dagli inquirenti operante in Italia con sede de facto a Montespertoli. Questa l’operazione portata a termine nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza e di Arezzo, eseguendo un provvedimento disposto dal gip del Tribunale di Firenze. Nel mirino degli investigatori è finita una società operante nel settore dell’intermediazione online di immobili di fascia alta, con sede estera. Secondo la procura di Firenze, si tratterebbe tuttavia di un escamotage per non pagare l’Iva, in quanto la sede reale sarebbe localizzata sul territorio montespertolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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