Fiera delle macchine agricole di Tarquinia | convegni degustazioni gratis e intrattenimento

Dal 1 al 3 maggio, il lido di Tarquinia accoglie la fiera delle macchine agricole, una delle manifestazioni più consolidate nel settore agricolo italiano. L’evento prevede convegni, degustazioni gratuite e attività di intrattenimento, attirando espositori e visitatori da diverse regioni. La mostra mercato si svolge in un’area dedicata che permette di conoscere le ultime novità nel campo delle attrezzature agricole.

Dal 1 al 3 maggio il lido di Tarquinia ospita la mostra mercato delle macchine agricole, una delle rassegne più autorevoli e radicate del panorama agricolo nazionale. La manifestazione è promossa dal comune in collaborazione con l'associazione Pro Tarquinia.Tutte le attività in programmaTre.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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