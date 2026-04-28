Tarquinia torna la Mostra delle Macchine Agricole | il programma completo dall’1 al 3 maggio

A Tarquinia torna la Mostra Mercato delle Macchine Agricole, in programma dall’1 al 3 maggio. La manifestazione si svolgerà presso il centro espositivo della città, con esposizioni di macchinari e attrezzature agricole. Sono previsti anche incontri e dimostrazioni pratiche, con la partecipazione di aziende del settore. L’evento si rivolge a operatori del settore, agricoltori e appassionati. Il programma completo è stato annunciato dagli organizzatori.

Tarquinia, 28 aprile 2026 – La Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che si terrà dall’ 1 al 3 maggio 2026 a Tarquinia Lido, si conferma anche quest’anno un importante punto di riferimento per il mondo agricolo, offrendo un ricco programma di convegni e momenti di confronto dedicati ai temi più attuali del comparto. Sabato 2 maggio si apre alle 11.10 con il convegno “Gestione agronomica e meccanizzazione – Gli impianti agrivoltaici”, dedicato a una delle innovazioni più strategiche per coniugare produzione agricola ed energia sostenibile. Interverranno Donato Ferrucci, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo, Emanuele Radicetti, professore associato di Agronomia all’Università degli Studi della Tuscia, e Danilo Monarca, professore ordinario di Meccanica Agraria nello stesso Ateneo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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